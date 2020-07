Finanzen/Antwort - 21.07.2020 (hib 769/2020)

Berlin: (hib/HLE) Durch die temporäre Absenkung der Umsatzsteuersätze entsteht der Wirtschaft ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 238,7 Millionen Euro. Diese auf Schätzungen von Destatis zurückgehende Zahl nennt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/20933) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/20352). Ebenfalls unter Berufung auf Schätzungen von Destatis heißt es darin, dass 2,5 Millionen Rechnungen an die temporär abgesenkten Umsatzsteuersätze anzupassen seien. Hierdurch würden Kosten von rund 14,4 Millionen Euro entstehen.