Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 21.07.2020 (hib 770/2020)

Berlin: (hib/LBR) Nach der Anzahl der Dienstreisen der Bundesregierung per Flugzeug in dieser Legislaturperiode erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/20994). Auch fragt sie darin, bei wie vielen Reisen CO2 kompensiert wurde und wie viel dies gekostet hat.