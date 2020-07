Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 21.07.2020 (hib 770/2020)

Berlin: (hib/SCR) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/21000) nach "Eintragungen ins Fahreignungsregister für Personen aus Hamburg". Die Fraktion will unter anderem erfahren, wie viele Hamburger in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 jeweils Punkte in der sogenannten Verkehrssünderkartei in Flensburg hatten und wie der Durchschnittswerte der Punkte war.