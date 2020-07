Wirtschaft und Energie/Antwort - 23.07.2020 (hib 780/2020)

Berlin: (hib/FNO) Viele der im 18-Punkte-Plan zur Stärkung des Windkraftausbaus an Land genannten Maßnahmen sollen bei der Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes berücksichtigt werden. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (19/21061) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/20289). Andere Punkte seien bereits umgesetzt worden, so hätten sich Bund und Länder auf gemeinsame Maßnahmen zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren verständigt. Auch das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie das Umweltministerium hätten konkrete Schritte eingeleitet.