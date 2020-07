Verteidigung/Kleine Anfrage - 23.07.2020 (hib 781/2020)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über die Tätigkeiten von Jugendoffizieren und Karriereberatern der Bundeswehr im Jahr 2019. In einer Kleinen Anfrage (19/21010) will sie unter anderem wissen, wie viele Vorträge Jugendoffiziere und Karrierebrater an Schulen und Hochschulen gehalten haben, an wie vielen Podiumsdiskussionen sie beteiligt waren, an wie vielen Truppenbesuchen von Schulklassen sie beteiligt waren und wie viele Schüler insgesamt durch ihre Aktivitäten erreicht wurden. Zudem möchte sie über die Anzahl der eingesetzten Jugendoffiziere und Karriereberater und die Personalkosten informiert werden.