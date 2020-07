Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 27.07.2020 (hib 783/2020)

Berlin: (hib/SCR) Die Bundesregierung hat keine Erkennisse, welche Streckenabschnitte momentan dauerhaft oder zeitweilig für Motorräder gesperrt sind. In einer Antwort (19/20387) auf eine Kleine Anfrag der AfD-Fraktion (19/20008) verweist sie auf die Zuständigkeit der Länder in dieser Sache. Die AfD-Fraktion hatte in der Anfrage den Umgang mit Motorradlärm thematisiert.