Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 29.07.2020 (hib 791/2020)

Berlin: (hib/HAU) Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) lagen in der Hochphase der der Corona-Pandemie die Fahrgastzahlen der S-Bahn Hamburg um 70 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/21133) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/20821). Aktuell lägen die Fahrgastzahlen bei 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau, heißt es in der Antwort.

Darin teilt die Regierung unter Berufung auf Auskünfte der DB AG mit, dass im gesamten Hamburger Verkehrsverbund (HVV) Hygiene- und Schutzmaßnahmen beschlossen und umgesetzt worden seien. Dazu gehörten unter anderem die regelmäßige Reinigung der Kontaktflächen in den Zügen, eine Aufklärungskampagne zu Corona-Verhaltensregeln sowie laufende Hinweise auf das Abstandsgebot und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. "Es kommen im Netz der S-Bahn Hamburg, wie in den Vorjahren, rund 200 Sicherheitskräfte täglich zum Einsatz", schreibt die Bundesregierung. Der gegenwärtige Schwerpunkt liege dabei auf der Erfüllung Corona-bedingter Aufgaben wie beispielsweise der Kontrolle der Maskenpflicht.