Inneres und Heimat/Antwort - 30.07.2020 (hib 799/2020)

Berlin: (hib/PST) Das Dashboard Digitalpolitik, das die Fortschritte der digitalen Umsetzungsstrategie der Bundesregierung veranschaulichen soll, soll in einer ersten Ausbauphase im Herbst 2020 als integraler Bestandteil der Internetseite www.digital-made-in.de verfügbar sein. Dies kündigt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/21073) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/20515) an. Derzeit befinde sich das Dashboard in der technischen Entwicklung. Der Entwicklungsprozess sei komplex, erläutert die Regierung, da die dahinterliegende Architektur neu entwickelt und in das bestehende System der Internetseite integriert werde. Auch die konkreten Inhalte würden derzeit erarbeitet.