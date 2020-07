Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 30.07.2020 (hib 800/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Kreditvergaben an Unternehmen in Mitteldeutschland thematisiert die Fraktion der FDP in einer Kleinen Anfrage (19/21186). Die Abgeordneten erkundigen sich konkret nach Kreditanträgen, die in Mitteldeutschland ansässige Unternehmen im ersten Halbjahr 2020 bei der KfW gestellt haben.