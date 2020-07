Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 31.07.2020 (hib 802/2020)

Berlin: (hib/FNO) Die Änderung der Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung soll im Herbst den Bundesrat passieren. Derzeit laufe noch die EU-Stillhaltefrist, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung (19/20990) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/20493). Zunächst werde der Verordnungsentwurf aber dem Kabinett vorgelegt. Ziel der erweiterten Nährwertkennzeichnung mit Hilfe des Nutri-Scores sei eine verbesserte Vergleichbarkeit von Lebensmittelprodukten. In Belgien und Frankreich gebe es bereits eine rechtliche Grundlage für die Verwendung des vom französischen Gesundheitsministerium geschaffenen Bewertungssystems. Ob die Nutri-Skala in der gesamten EU verwendet werden soll, ließ die Bundesregierung in ihrer Antwort offen, hält aber "die Verwendung eines EU-weit einheitlichen erweiterten Nährwertkennzeichnungssystems für grundsätzlich erstrebenswert".

Die Verbraucher sollen mit einer umfangreichen Kampagne über die Nutri-Bewertungsskala informiert werden. Das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft schätze die Kosten der Informationskampagne auf 2,8 Millionen Euro, bisher wurden rund 131.000 Euro ausgegeben.