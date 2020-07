Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 31.07.2020 (hib 803/2020)

Berlin: (hib/FNO) Deutschland ist auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) gut vorbereitet, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/20991) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/20511). Es gebe ausreichend Laborkapazitäten für Ausschlussuntersuchungen von Klassischer und Afrikanischer Schweinepest. Zudem habe das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine seit 2014 laufende Informationskampagne über die Gefahren der ASP-Verschleppung durch kontaminierte Lebensmittel verstärkt. Projekte für die Suche nach Schwarzwildkadavern mit Jagdhunden gebe es im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Der Bund beteilige sich aber nicht an den entstandenen Kosten, da entsprechende Maßnahmen in den Zuständigkeitsbereich der Länder fallen.