Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 31.07.2020 (hib 806/2020)

Berlin: (hib/FNO) Die aktuelle Lage in der Grundstoffindustrie steht im Fokus einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/21108). Zum einen wollen die Abgeordneten wissen, ob die derzeitigen handelspolitischen Maßnahmen ausreichen, um die europäische Stahlindustrie vor russischen und chinesischen Überkapazitäten zu schützen. Zum anderen möchten sie von der Bundesregierung weitere Details zur Ausgestaltung der Wasserstoffstrategie erhalten. So wird unter anderem konkret nach der Umsetzung des Pilotprojekts "Carbon Contracts for Difference" und dem Ausbau der Transport- und Lagerkapazitäten für Wasserstoff gefragt.