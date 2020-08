Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 04.08.2020 (hib 808/2020)

Berlin: (hib/LBR) Klimaschäden in Bayern stehen im Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (19/21291) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Die Abgeordneten fragen die Bundesregierung, welche Kenntnisse über die potentiellen Auswirkungen der Klimakrise bei einer Erwärmung von zwei und vier Grad in Bayern vorliegen und welche Auswirkungen zukünftig erwartet werden. Auch interessiert die Abgeordneten, in welchen zehn bayrischen Städten und Landkreisen in den vergangenen zehn Jahren die höchste Jahresdurchschnittstemperatur gemessen wurde.