Gesundheit/Antwort - 05.08.2020 (hib 812/2020)

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung ist überzeugt, dass mit der Neuregelung der Psychotherapeutenausbildung die Weichen für eine moderne und attraktive Ausbildung gestellt wurden. Das betont sie in ihrer Antwort (19/21270) auf eine Kleine Anfrage (19/20968) der FDP-Fraktion. Mit dem Gesetz seien vielfältige Anregungen des Berufsstandes aufgegriffen und eine umfassend inhaltlich aktualisierte Ausbildung geschaffen worden. Diese unterscheide sich strukturell von dem bisherigen Ausbildungsweg zu den Berufen der Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Gleichzeitig würden mit der Neuregelung die Strukturen der Psychotherapeutenausbildung an die Strukturen der übrigen Heilberufsausbildungen angepasst, heißt es in der Antwort weiter.