Inneres und Heimat/Antwort - 06.08.2020 (hib 815/2020)

Berlin: (hib/CHE) In Thüringen wurden auf Grundlage des Wassersicherstellungsgesetzes und der bisher durchgeführten Planungen insgesamt 84 Trinkwassernotbrunnen (59 in Erfurt, 17 in Gera und 8 in Gotha) aus Bundesmitteln entweder hergerichtet oder neu gebaut. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/21267) auf eine Kleine Anfrage (19/21013) der AfD-Fraktion.