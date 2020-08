Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 06.08.2020 (hib 816/2020)

Berlin: (hib/ROL) Nach der Entwicklung der Begabtenförderung in Deutschland erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/21391). Die Fraktion möchte wissen, wie hoch die Mittel waren, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) jeweils an die von ihm unterstützten Begabtenförderungswerke zugewiesen hat. Zudem fragt die Fraktion, ob eine stetige Evaluierung des Bedarfes bei allen durch das BMBF geförderten Begabtenförderungswerke erfolgte.

In Deutschland gibt es laut FDP-Fraktion derzeit insgesamt 13 Begabtenförderungswerke, die Studierende finanziell und ideell fördern. Die finanzielle Förderung ermöglicht es vielen begabten Studierenden, sich ohne finanzielle Sorgen oder zeitaufwändige Nebenjobs auf ihr Studium zu konzentrieren. Die Förderung setzt sich dabei aus einem am Bundesausbildungsförderungsgesetz orientierten, elternabhängigen Stipendium sowie einer elternunabhängigen Studienkostenpauschale von 300 Euro zusammen.