Auswärtiges/Kleine Anfrage - 11.08.2020 (hib 830/2020)

Berlin: (hib/AHE) Nach EU-Maßnahmen zu "strategischer Kommunikation" und "Desinformation" im Zusammenhang mit COVID-19 erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/21259). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, mit welchen Mitteln die EU in diesem Zusammenhang "Faktenprüfungen" fördern will und inwiefern davon journalistische Plattformen begünstigt würden.