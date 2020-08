Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 13.08.2020 (hib 839/2020)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über Genitalverstümmelung bei Frauen und die Bekämpfung dieser Praxis in Deutschland. In einer Kleinen Anfrage (19/21485) will sie unter anderem wissen, in wie vielen Fällen Anzeige wegen des Verdachts auf Genitalverstümmelung gestellt wurde, in wie vielen Fällen ein Gerichtsverfahren eingeleitet wurde und in wie vielen Fällen es zu einer Verurteilung nach Paragraf 226a Strafgesetzbuch kam. Zudem möchte sie erfahren, wie viele der rund 68.000 in Deutschland lebenden Mädchen und Frauen, die von Genitalverstümmelung betroffen sind, im Ausland und in Deutschland verstümmelt wurden.