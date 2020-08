Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 14.08.2020 (hib 843/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion möchte wissen, wie viel Unternehmen der Luftfahrtindustrie im Raum Hamburg in diesem Jahr Kurzarbeit beantragt haben. Die Abgeordneten erbitten in einer Kleinen Anfrage (19/21475) eine Auflistung nach Monaten und mit der Zahl an Mitarbeitern, die betroffen waren. Sie fragen auch nach Kenntnissen über einen angekündigten Stellenabbau bei Unternehmen.