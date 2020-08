Gesundheit/Kleine Anfrage - 17.08.2020 (hib 846/2020)

Berlin: (hib/PK) Mit der Handlungsfähigkeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Corona-Krise befasst sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/21512). Die Abgeordneten wollen wissen, in welchem Umfang sich die Bundesregierung an der Finanzierung der WHO beteiligt und wie sie sich zum Austritt der USA verhält.