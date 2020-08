Inneres und Heimat/Antwort - 19.08.2020 (hib 853/2020)

Berlin: (hib/STO) Zum Ende des zweiten Quartals 2020 sind im Bereich der "Politisch motivierten Kriminalität (PMK) - religiöse Ideologie" laut Bundesregierung 629 Personen als Gefährder eingestuft gewesen. 348 Gefährder aus diesem Bereich hielten sich mit Stand vom 30. Juni in Deutschland auf, wie aus der Antwort der Bundesregierung (19/21556) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/21285) weiter hervorgeht. 110 Gefährder aus dem Bereich befanden sich danach nach Kenntnis des Bundeskriminalamtes (BKA) in Deutschland in Haft.