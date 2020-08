Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 19.08.2020 (hib 853/2020)

Berlin: (hib/STO) Um "Anschläge auf Armenierinnen und Armenier in Deutschland" geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/21582). Darin erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem danach, welche Kenntnisse die Bundesregierung "über mehrere Anschläge auf Armenierinnen und Armenier beziehungsweise deren Geschäfte und sonstigen Besitz und diplomatische Vertretungen der Republik Armenien in Deutschland im Juli 2020" hat.