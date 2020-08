Wirtschaft und Energie/Antwort - 19.08.2020 (hib 854/2020)

Berlin: (hib/PK) Die Beteiligung des Bundes an dem Biopharma-Unternehmen CureVac ist nach Angaben der Bundesregierung von herausragendem strategischen Interesse. Die Beteiligung sei wesentlich durch die industriepolitische Zielsetzung geleitet, systemrelevante Industrien wie im Bereich der medizinischen Biotechnologie am Standort Deutschland zu stärken, heißt es in der Antwort (19/21526) auf eine Kleine Anfrage (19/21245) der Grünen-Fraktion.

Die Beteiligung trage dazu bei, die Abhängigkeit von ausländischer Wirkstoff- und Medikamentenentwicklung und -produktion in Deutschland und der EU zu verringern. Damit werde zugleich die medizinische Grundlagenforschung und in der Folge die industrielle Produktion unterstützt.