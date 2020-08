Wirtschaft und Energie/Antwort - 19.08.2020 (hib 855/2020)

Berlin: (hib/PK) Als Reaktion auf die Störungen in der Coronakrise hat das Bundeswirtschaftsministerium eine "Kontaktstelle zur Sicherstellung in den Lieferketten" eingerichtet. Die größten Störungen in den Lieferketten konnten inzwischen durch Lockerungen der Einreise- und Quarantäneauflagen im Binnenmarkt und Drittstaaten überwunden werden, heißt es in der Antwort (19/21586) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/21340) der AfD-Fraktion.

Zuvor seien Lieferkettenprobleme in mehreren Fällen einzelfallbezogen gelöst worden. Die Entwicklungen der Pandemie und deren Auswirkungen auf europäische und internationale Lieferketten würden aber weiterhin genau beobachtet, um schnell reagieren zu können, falls sich die Rahmenbedingungen wieder verschlechtern sollten.