Wirtschaft und Energie/Antwort - 19.08.2020 (hib 855/2020)

Berlin: (hib/PK) Im ersten Halbjahr 2020 hat die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in 4.801 Fällen Kreditzusagen an Firmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gemacht. Die meisten Zusagen entfielen auf Sachsen (2.060), gefolgt von Thüringen (1.487) und Sachsen-Anhalt (1.254), wie aus der Antwort (19/21588) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/21186) der AfD-Fraktion hervorgeht.

Insbesondere in den Monaten April und Mai stieg die Zahl der Kreditzusagen deutlich und flachte im Juni wieder ab.