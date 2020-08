Auswärtiges/Antwort - 20.08.2020 (hib 860/2020)

Berlin: (hib/AHE) Über die Aktivitäten des Goethe-Instituts mit Europa-Bezug gibt die Bundesregierung in der Antwort (19/21388) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/20971) Auskunft. Demnach engagiere sich das Goethe-Institut im Bereich Europa derzeit in den Handlungsfeldern europäischer Zusammenhalt, Ökologie und Nachhaltigkeit, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, Erinnerungskultur, Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Vermittlung der deutschen Sprache in Europa.

Auch die Anzahl von Projekten mit europäischem Themenbezug und/oder mit mindestens einem europäischen Partner, der nicht im Gastland des jeweiligen Goethe-Institutes beheimatet ist, sei weiter angestiegen: von 608 im Jahre 2015 auf 693 im vergangenen Jahr.

Das Finanzvolumen der vom Goethe-Institut eingeworbenen EU-Mittel habe sich zudem zwischen 2015 und 2019 verfünffacht. Ausschlaggebend hierfür seien unter anderem eine engere Zusammenarbeit der EU-Delegation mit lokalen EUNIC-Clustern (European Union national institutes for culture, Zusammenschluss der europäischen nationalen Kulturinstitute) in Drittländern, die Verstärkung des Dienstleistungsgeschäftes und die kultur- und bildungspolitische Positionierung des Goethe-Instituts bei der EU-Kommission in Brüssel.