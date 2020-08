Finanzen/Kleine Anfrage - 20.08.2020 (hib 861/2020)

Berlin: (hib/SCR) Nach den "Auswirkungen des Aufbauplans "Next Generation EU" auf die Schuldenbremse und die EU-Fiskalregeln" erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/21549). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem wissen, für die Rückzahlung welchen Anteils der geplanten EU-Anleihen im Volumen von 750 Milliarden Euro Deutschland voraussichtlich einstehen muss. Weitere Fragen beziehen sich auf den Zusammenhang zwischen der geplanten EU-Anleihe und der im Grundgesetz normierte Schuldenbremse.