Auswärtiges/Kleine Anfrage - 21.08.2020 (hib 864/2020)

Berlin: (hib/AHE) Die Visaerteilung in Vietnam stellt die AfD-Fraktion in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (19/21581). Die Bundesregierung soll unter anderem Angaben machen zur Zahl der entsandten Mitarbeiter in der Visastelle der Botschaft Hanoi und im Generalkonsulat in Ho-Chi-Minh-Stadt, zur Zahl der Visaanträge und zur Bearbeitungsdauer.