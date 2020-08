Recht und Verbraucherschutz/Kleine Anfrage - 25.08.2020 (hib 872/2020)

Berlin: (hib/MWO) Das Risiko einer Insolvenzwelle nach Ablauf der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung (19/21664). Die Fragesteller zitieren den Verband Creditreform, der davon ausgehe, dass eine Vielzahl an Insolvenzanmeldungen vertagt wurde und im Oktober mit einem drastischen Anstieg der Insolvenzanmeldungen zu rechnen ist. Sie wollen unter anderem wissen, wie die Bundesregierung diesen Sachverhalt bewertet, von welcher Höhe an Insolvenzanmeldungen sie im Oktober ausgeht und welche Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Bankensektor sie erwartet. Ferner fragen die Abgeordneten, wie hoch die Bundesregierung die Gefahr einschätzt, dass bilanziell gesunde Unternehmen durch verzögerte Insolvenzen anderer Unternehmen ebenso von einem Insolvenzrisiko bedroht werden.