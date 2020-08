Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 25.08.2020 (hib 873/2020)

Berlin: (hib/ROL) In welchen Publikationen Bundesministerien und nachgeordnete Behörden in periodisch erscheinenden Publikationen seit 2010 Anzeigen geschaltet haben, die sich den Themen Bildung, Ausbildung oder beruflichen Weiterbildung widmen, listet die Bundesregierung in einer Antwort (19/21442) mit umfangreichen Tabellen auf. Die Antwort bezieht sich auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/20993).