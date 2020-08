Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 26.08.2020 (hib 875/2020)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, wie nach Kenntnis der Bundesregierung die derzeitige Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln in der Ägäis etwa in Bezug auf "Überbelegung, medizinische Versorgung, Sicherheit, Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser, Zustand und Verfügbarkeit von Sanitäranlagen, Müllentsorgung" ist. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/21665) unter anderem danach, wie sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Belegungszahl der Lager und EU-Hotspots auf den Inseln seit Anfang des Jahres entwickelt hat.