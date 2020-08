Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 26.08.2020 (hib 876/2020)

Berlin: (hib/STO) Um "geheimdienstliche Aktivitäten der Türkei in Deutschland und der EU" geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/21693). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, welche Erkenntnisse die Bundesregierung über die Aktivität türkischer Dienste in Deutschland hat. Auch will sie unter anderem wissen, welche Erkenntnisse die Bundesregierung über Spionagetätigkeiten der Türkei in anderen europäischen Ländern hat.