Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 27.08.2020 (hib 882/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion interessiert sich für Lithium-Vorkommen in Deutschland. In einer Kleinen Anfrage (19/21786) erkundigen sich die Abgeordneten außerdem über die Wirtschaftlichkeit einer Lithium-Förderung in Deutschland. Sie fragen auch nach dem Bedarf an dem Rohstoff.