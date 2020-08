Auswärtiges/Kleine Anfrage - 27.08.2020 (hib 883/2020)

Berlin: (hib/AHE) Die Versetzungspraxis im Auswärtigen Dienst thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/21659). Die Abgeordneten erkundigen sich unter anderem nach dem Umgang mit Versetzungen in Länder, in denen Homosexualität unter Strafe steht.