Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 01.09.2020 (hib 891/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Der Auftragswert des Projektes "Beschäftigungsförderung durch Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Moscheen" in Marokko beläuft sich auf insgesamt 8,5 Millionen Euro. Das Projekt sei ein Vorhaben der Sonderinitiative zur Stabilisierung und Entwicklung in Nordafrika und Nahost, erklärt die Bundesregierung in der Antwort (19/21800) auf eine Kleine Anfrage (19/20705) der AfD-Fraktion weiter. Diese Vorhaben würden dazu beitragen, wirtschaftliche und soziale Perspektiven für die Menschen in der Region zu schaffen. Im Fokus stünden Jugend- und Beschäftigungsförderung, wirtschaftliche Stabilisierung, Demokratisierung sowie die Stabilisierung von Nachbarländern in Krisensituationen.