Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.09.2020 (hib 899/2020)

Berlin: (hib/PK) Mit dem Aufbau der Zentralstelle IT-Beschaffung befasst sich die Linksfraktion in einer Kleinen Anfrage (19/21811). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, welche Verstöße gegen Compliance-Regeln bei der Nutzung von lizensierter Software es in der unmittelbaren Bundestagsverwaltung in den vergangenen fünf Jahren gegeben hat.