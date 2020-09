Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 03.09.2020 (hib 903/2020)

Berlin: (hib/HAU) Für den Nutzen der Funkloch-App der Bundesnetzagentur interessiert sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/21785) erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung nach der Zahl der Nutzer, die im ersten Halbjahr 2020 Daten zur unzureichenden Netzabdeckung gemeldet haben. Gefragt wird auch, wie die Bundesregierung die Kritiken einiger Nutzer beurteilt, die App würde "falsch positive Messungen" aufzeigen - "also an Standorten eine ausreichende Netzabdeckung melden, an denen die Empfangsleistung praktisch nicht ausreichend ist".