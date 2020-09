Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 04.09.2020 (hib 907/2020)

Berlin: (hib/HAU) Im Jahr 2019 sind nach Angaben der Bundesregierung 1,73 Milliarden Euro in den Erhalt der Fahrbahnen der Bundesautobahnen investiert worden. Weitere 994 Millionen Euro seien in den Erhalt der Fahrbahnen der Bundesstraßen investiert worden, heißt es in der Antwort der Regierung (19/21746) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/21385). Im Vergleich zu 2018 stiegen die Investitionen leicht an (2018: Bundesautobahnen: 1,71 Milliarden Euro, Bundesstraßen: 973 Millionen Euro). Die Gesamtinvestitionen in den Erhalt der Bundesfernstraßen betrugen der Antwort zufolge in den Jahren 2018 und 2019 jeweils rund 4,5 Milliarden Euro. "Neben den Investitionen für den Erhalt der Fahrbahn sind hierin insbesondere auch die Ausgaben für die Brückenerhaltung enthalten", schreibt die Bundesregierung.