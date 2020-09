Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 04.09.2020 (hib 907/2020)

Berlin: (hib/EIS) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen interessiert sich in einer Kleinen Anfrage (19/21788) für den Export von Nutztieren in das Ausland. Die Abgeordneten verlangen von der Bundesregierung unter anderem darüber Auskunft, aus welchen Bundesländern seit dem Jahr 2015 Zucht-, Schlacht- und Nutzrinder in die Länder Türkei, Jemen, Libanon, Marokko, Algerien, Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Iran, Syrien, Jordanien, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan exportiert wurden.