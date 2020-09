Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 07.09.2020 (hib 910/2020)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl unrechtmäßiger Datenabfragen innerhalb des Bundeskriminalamtes oder durch die Bundespolizei in den Jahren 2017 bis 2019 sowie im ersten Halbjahr 2020 erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/21989). Auch will sie unter anderem wissen, welche bundeseinheitlichen Kontrollmechanismen es zur Erfassung beziehungsweise Verhinderung von unrechtmäßigen Datenabfragen aus dem polizeilichen Informationssystem gibt.