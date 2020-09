Gesundheit/Antwort - 07.09.2020 (hib 911/2020)

Berlin: (hib/PK) Deutschland hat zwischen 2008 und 2019 insgesamt rund 1,05 Milliarden US-Dollar an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gezahlt. Das geht aus der Antwort (19/21923) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/21512) der FDP-Fraktion hervor.

Davon entfielen rund 420 Millionen Dollar auf die deutschen Pflichtbeiträge und rund 630 Millionen Dollar auf freiwillige, zweckgebundene Zahlungen.

Allein im Zweijahreshaushalt 2018-2019 überwies Deutschland rund 359 Millionen US-Dollar an die WHO, rund 62 Millionen Dollar Pflichtbeiträge und rund 298 Millionen Dollar an freiwilligen Beiträgen, deutlich mehr, als in den Jahren zuvor.