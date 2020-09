Wirtschaft und Energie/Antwort - 10.09.2020 (hib 935/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die Veräußerung von Emissionszertifikaten wird nach Einschätzung der Bundesregierung im Jahr 2021 etwa 7,4 Milliarden Euro an Gesamterlösen bringen. Für das Folgejahr rechne man mit Gesamterlösen in Höhe von etwa 8,9 Milliarden Euro, erklärt die Bundesregierung in der Antwort (19/22013) auf eine Kleine Anfrage (19/21715) der FDP-Fraktion.

Die Bundesregierung bestätigt, dass eine Senkung der EEG-Umlage aus den Einnahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes und aus Mitteln des Konjunkturpaketes angestrebt wird, und zwar auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2021 und 6,0 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2022. In diesem Jahr liegt die Umlage bei 6,756 Cent pro Kilowattstunde.