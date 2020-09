Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antrag - 14.09.2020 (hib 941/2020)

Berlin: (hib/JOH) Die AfD-Fraktion will die Förderung von kulturellen Identitäten zum Zwecke des Zusammenhalts von Gesellschaften zu einem strategischen Ziel deutscher Entwicklungszusammenarbeit machen. Insbesondere die Gesellschaften Afrikas litten unter den Folgen einer schwach ausgeprägten kulturellen Identität, "oftmals hervorgerufen durch eine enorme sprachliche Vielfalt in ihren Ländern", schreiben die Abgeordneten in einem Antrag (19/22196), den der Bundestag am 10. September im vereinfachten Verfahren an den Entwicklungsausschuss überwiesen hat. Die Abgeordneten verweisen darauf, dass auch die Afrikanische Union laut der von ihr verabschiedeten Agenda 2063 bestrebt sei, die kulturelle Identität zu stärken, indem nationale Sprachen gefördert würden.