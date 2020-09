Gesundheit/Kleine Anfrage - 15.09.2020 (hib 948/2020)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion interessiert sich für die Rolle Deutschlands als Geber- oder Empfängerland von Hilfsleistungen in der Coronakrise. Die Abgeordneten erkundigen sich in einer Kleinen Anfrage (19/22163) danach, an welche Staaten sich Deutschland wann und mit welchen Angeboten gewandt hat.