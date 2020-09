Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 16.09.2020 (hib 957/2020)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat eine Kleine Anfrage (19/22006) mit dem Titel "Zur Kohärenz des Fortschreibungsprozesses der marinen Raumordnung mit den Zielen der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und anderer Umweltziele" vorgelegt. Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem grundsätzliche Auskunft "über die Entwicklung des Nutzungsdrucks auf die deutschen Meeresgebiete in Nord- und Ostsee in den vergangenen 40 Jahren".