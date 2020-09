Wirtschaft und Energie/Antrag - 16.09.2020 (hib 967/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion schlägt ein Maßnahmenbündel zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele vor. So müsse bei der Entwicklung von Innovationen Technologieoffenheit ermöglicht werden, um etwa im Bereich Mobilität einen fairen Wettbewerb zwischen klimaneutralen Antrieben anzustoßen, erklären die Abgeordneten in einem Antrag (19/22494), der in dieser Woche im Bundestag beraten werden soll. Auch für Energiepolitik, Freihandelsabkommen und den nationalen wie internationalen Subventionsabbau halten die Abgeordneten Vorschläge bereit.