Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 18.09.2020 (hib 980/2020)

Berlin: (hib/EIS) Menschen können sich dem MAP-Bakterium (Mycobacterium avium ssp. Paratuberculosis) durch den Verzehr nicht pasteurisierter Milch erkrankter Tiere und daraus hergestellter Rohmilchprodukte aussetzen. Das Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (MAP) verursacht die Johne'sche Krankheit bei Tieren. Die auch als Paratuberkulose bezeichnete Krankheit betrifft vor allem Rinder, Schafe und Ziegen. Auch der direkte Kontakt mit erkrankten Tieren oder kontaminiertem Fleisch berge ein Expositionsrisiko für Menschen, heißt es in einer Antwort (19/22168) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/21598) der AfD-Fraktion. Aber eine Exposition sei nicht mit einer Infektion gleichzusetzen, heißt es weiter. Im Gegensatz zu Wiederkäuern würden Menschen nicht an der Johne'schen Krankheit erkranken. Potentiell pathogene Keime könnten durch Erhitzung (Pasteurisierung) am wirkungsvollsten reduziert werden