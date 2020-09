Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 18.09.2020 (hib 981/2020)

Berlin: (hib/JOH) Die Bundesregierung hat eigenen Angaben zufolge auf die Empfehlungen des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) in ihrem Bericht zum Programm "Abwassermanagement in Provinzstädten in Vietnam" reagiert, indem sie unter anderem die Kommunikationsstrukturen vor Ort sowie zwischen dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und den Durchführungsorganisationen verbessert hat. Unter anderem würden die Referenten für wirtschaftliche Zusammenarbeit (WZ) an der Botschaft Hanoi wieder in die Umsetzung des Abwasserprogramms eingebunden, schreibt sie in einer Antwort (19/22281) auf eine Kleine Anfrage (19/21902) der AfD-Fraktion. Auch sei der politische Dialog mit der vietnamesischen Regierung zur beschleunigten Vorhabenumsetzung intensiviert worden.