Inneres und Heimat/Antwort - 22.09.2020 (hib 990/2020)

Berlin: (hib/STO) Über ihre Nutzung der Videoplattform TikTok berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/21897) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/21653). Danach nutzt die Bundesregierung "die Informations- und Dialogangebote in den sozialen Netzwerken zur zeitgemäßen Erweiterung ihrer Öffentlichkeitsarbeit". Die Kommunikation über die Videoplattform TikTok habe im Vergleich zu den vielen anderen Plattformen der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung einen sehr geringen Anteil, heißt es in der Antwort weiter. Wie die Bundesregierung ferner ausführt, ist es ihr Ziel, "die Interaktion in den sozialen Netzwerken sachlich und konstruktiv zu pflegen".