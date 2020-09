Gesundheit/Kleine Anfrage - 22.09.2020 (hib 990/2020)

Berlin: (hib/PK) Mit dem Ausbau von Wohn- und Betreuungsangeboten für alte Menschen befasst sich die Grünen-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/22557). Die Abgeordneten erkundigen sich bei der Bundesregierung, wie viele Menschen derzeit in Pflegeheimen wohnen und wie sich die Eigentümer- und Betreiberstruktur der Pflegeheime in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.